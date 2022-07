F1, Gp Francia: Sainz cambia la centralina, 10 posizioni di penalità in griglia

LE CASTELLET - Carlos Sainz dovrà scontare una penalità di dieci posizioni in griglia di partenza al Gran Premio di Francia , dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Alla monoposto del pilota Ferrari , infatti, verrà montata la terza centralina, facendo scattare la penalità. Nella giornata di sabato è possibile che venga annunciata la sostituzione dell'intera Power Unit, che porterebbe Sainz a partire dal fondo della griglia .

Verso sabato

La concreta possibilità è quella che in Ferrari adottino la stessa strategia utilizzata per Charles Leclerc in Canada, quando le prime componenti furono cambiate al venerdì, mentre l'intera Power Unit venne sostituita nel sabato di qualifica, facendo scattare il monegasco dal fondo della griglia nella gara di domenica.