F1, Carlos Sainz cambia la Power Unit: partirà dal fondo in Francia

LE CASTELLET - Carlos Sainz partirà dal fondo della griglia di partenza nel Gran Premio di Francia , dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota spagnolo riceverà infatti la penalità dopo la decisione della Ferrari di montare la quarta Power Unit, così come successo per Charles Leclerc in Canada a giugno. Già ieri era arrivata la decisione di sostituire la centralina, causando le prime dieci posizioni di penalità.

Obiettivo rimonta

Sarà quindi una gara a inseguire per Sainz, che dovrà risalire la china sul circuito Paul Ricard per provare e non perdere troppi punti nonostante la penalità. Le possibilità di una rimonta passeranno per la strategia che deciderà di adottare il ferrarista nella giornata di domenica. La stessa sorte toccherà alla Haas di Kevin Magnussen, anche lui costretto a partire da dietro.