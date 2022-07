F1, Mekies: "Leclerc e Sainz incredibili, saremo in lotta con Red Bull"

LE CASTELLET - "Sainz è andato molto veloce, ha fatto un ottimo lavoro per ottenere una grande pole position di squadra. Questi piloti sono incredibili, hanno voluto fare lo scia dopo la chicane. Non dimentichiamoci dove eravamo l’anno scorso qui, c’è tanta usura". Laurent Mekies ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la qualifica al Gran Premio di Francia. Il direttore sportivo della Ferrari si è mostrato contento per la pole position di Charles Leclerc, ma ha sottolineato anche il grande aiuto dato in qualifica da Carlos Sainz, costretto a partire dal fondo dopo aver montato la quarta Power Unit.