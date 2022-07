Ferrari, Rosberg a Binotto: "Ora deve evitare altri errori di valutazione"

ROMA - " Mi sono veramente chiesto se quello che stavo ascoltando stesse succedendo veramente e scuotevo la testa di fronte alla strategia Ferrari ". Sono queste le parole con cui Nico Rosberg , campione del mondo in Formula 1 nel 2016, critica l'operato del muretto italiano al Gran Premio di Francia . Con Leclerc fuori dai giochi al giro 18, la scuderia di Maranello ha infatti scelto di scontare al pit-stop i cinque secondi di penalità a Carlos Sainz , che però aveva un importante blistering (usura del pneumatico causata dalle alte temperature dell'asfalto) sull'anteriore sinistra. " Mattia Binotto deve fare dei cambiamenti affinché questi errori di valutazione non avvengano più", ha detto il tedesco a "Sky Sports UK".

Le parole di Rosberg

Alla fine lo spagnolo è arrivato quinto partendo 19esimo per la penalità riguardante la power unit, mettendo a segno una rimonta entusiasmante fino alla terza posizione. Poi gli strateghi della Rossa hanno optato per la sosta. "Mi ha sorpreso vedere che il muretto era intento a fare calcoli sulla sosta ai box di Sainz mentre questo era impegnato in una battaglia ruota a ruota. Sainz era terzo, richiamarlo ai box ha significato automaticamente non poter ambire oltre alla quinta posizione", ha concluso il 37enne.