Ferrari, Hakkinen: "Leclerc, ora i bonus sono finiti. L'errore in Francia costa molto"

ROMA - Due titoli mondiali consecutivi in Formula 1 e una carriera sempre al top . Mika Hakkinen di campioni se ne intende e l'errore di Charles Leclerc al Gran Premio di Francia potrebbe costare caro al monegasco della Ferrari . Il finlandese rincuora il classe 1997, ma nella sua rubrica su "Unibet" scrive anche: " Tutti commettono errori, ma questo gli è costato molto . Charles è un pilota fantastico e aveva guidato perfettamente fino al 18° giro. Ha subìto molta pressione da parte di Max. Ora è importante capire come Charles reagirà a questo errore. Ha perso 32 punti a causa degli errori commessi a Imola e al Paul Ricard, e non può permettersene altri se vuole battere Max : si è giocato i bonus ".

Il fattore squadra

Hakkinen ritiene che Leclerc abbia tutti gli ingredienti per vincere il mondiale e gli dà un prezioso suggerimento: "Deve riconoscere di avere il talento e la macchina necessari per vincere le gare, concentrarsi sugli aspetti positivi e pensare una gara alla volta" Poi si mette nei suoi panni: "Ho avuto la stessa esperienza, ad esempio quando sono uscito di pista mentre ero in testa al Gran Premio d’Italia nel 1999, ed è stato davvero difficile. Sai cosa hai fatto, hai buttato via la vittoria e devi prendertene le responsabilità". Infine un plauso a Carlos Sainz, fondamentale sabato per la conquista della pole position da parte dello stesso Leclerc: "Un aspetto molto positivo del fine settimana è stato il modo in cui Carlos Sainz ha aiutato Charles a ottenere la pole position dandogli una scia durante le qualifiche. Un lavoro di squadra di questo tipo è essenziale: Carlos sta guidando alla grande in questo momento, Leclerc ha un compagno di squadra forte e capace".