Ferrari, Sainz a un tifoso: "La maglia del Barcellona io non la firmo"

ROMA - " Forza Ferrari, c... ". Si allontana così Carlos Sainz , protagonista ieri di un divertente episodio che ha coinvolto un tifoso e la sua maglia del Barcellona . L'uomo si è infatti avvicinato all'auto dello spagnolo della Ferrari , noto supporter del Real Madrid, porgendogli proprio la camiseta dei rivali per un autografo. " Questa io non la firmo ", ha detto secco il pilota della Rossa. "Forza Barça", ha provocato ancora il tifoso. Poi la frase di congedo di Sainz, tra le risate dei presenti.

Verso l'Ungheria

Ed è proprio l'amore per la Ferrari che servirà a Carlos Sainz e a Charles Leclerc al Gran Premio di Ungheria per riaprire il discorso mondiale. Il madrileno al Paul Ricard ha firmato (quella sì) una rimonta entusiasmante che lo ha portato dal diciannovesimo al quinto posto, sfiorando anche il podio. Il gioco di squadra in Francia è stato fondamentale in qualifica e potrebbe esserlo ancor di più all'Hungaroring, pista tortuosa dove risulterà difficile sorpassare. Il Cavallino punta alla doppietta e conta sul talento e sulla determinazione dei propri piloti per farcela.