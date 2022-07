Ferrari, Leclerc: "L'obiettivo resta il titolo, ci crederò fino alla fine"

ROMA - "Rimuginare sul mio errore non serve a nulla. Ho sbagliato, mi è costato molti punti e ne sono consapevole: odio cercare scuse, sono io che guido la macchina e sono io che sbaglio, dunque me ne prendo la piena responsabilità". Charles Leclerc volta pagina e guarda con motivazione al Gran Premio d'Ungheria, tredicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco della Ferrari, che ha visto aumentare a 63 punti il suo svantaggio su Max Verstappen, non cerca scuse per quanto successo pochi giorni fa in Francia. "Le condizioni cambiano un po’ a ogni giro e questo vale per tutti - ha detto -. Ovviamente è più difficile quando si è al limite, ma ripeto: sono cose che valgono per tutti i piloti, non solo per me.