F1, Mekies: "Probabile una griglia meno scontata in Ungheria"

BUDAPEST - Laurent Mekies attende colpi di scena dalla qualifica del Gp di Ungheria. Il Racing Director della Ferrari fatica a fare pronostici per una sessione che sarà con alte probabilità caratterizzata dalle precipitazioni: "La notte ha portato un po' di pioggia - racconta - si è confermato lo scenario che ci aspettavamo ieri. In realtà oggi potremmo vedere di tutto, è una giornata in cui servirà adattarsi, ci siamo preparati a questo. Sono possibili alcune incognite e avremo una griglia un po' meno scontata, ma fa parte del nostro lavoro".