F1, Leclerc: "Ho faticato in qualifica, ma possiamo rimontare"

BUDAPEST - Le Ferrari chiudono al secondo e al terzo posto nella qualifica del Gran Premio d'Ungheria. Carlos Sainz precede Charles Leclerc, ma entrambi sono battuti dalla Mercedes di George Russell . Il monegasco non è soddisfatto, ma è fiducioso per domani: “Verstappen ha chiuso decimo? Ci concentriamo su noi stessi, ho faticato tantissimo con le gomme e ho molta incostanza nel metterle nella giusta finestra. Ho fatto fatica a mettere insieme il giro, ma abbiamo il passo gara e ci concentreremo su questo. Dobbiamo soltanto capire cosa sia successo alle gomme, sono sicuro che potremo rimontare domani”.

Le parole di Sainz

Ha sfiorato la seconda pole in carriera Sainz, ma il suo bilancio è positivo: “Mi sento sempre meglio - dichiara a caldo - sentivo di avere il passo per la pole e ci è sfuggita proprio nell’ultimo settore. Congratulazioni a Russell, ha fatto davvero un bel giro ma il mio è un ottimo risultato. Il passo gara lo abbiamo, la partenza e la gestione delle gomme avranno come sempre la loro importanza. Se riusciremo a superare la Mercedes subito è meglio, sarà una gara emozionante”.