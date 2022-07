F1, Leclerc: "Non sono contento, parleremo con la squadra"

BUDAPEST - Charles Leclerc ha commentato ai microfoni di Sky Sport il sesto posto ottenuto nel Gp d'Ungheria, tredicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco è ovviamente deluso per via della strategia Ferrari che non ha portato i frutti sperati. Leclerc era infatti al comando dopo un bel sorpasso ai danni di Russell prima che fosse richiamato ai box per montare gomme bianche. La scelta non ha pagato e Charles si è ritrovato addirittura alle spalle di Perez in sesta posizione.