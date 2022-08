F1, Marko punge la Ferrari: "Stanno sbagliando tutto"

ROMA - Il mondiale di Formula 1 , soprattutto dopo la gara in Ungheria, sembra aver preso la strada della Red Bull e di Max Verstappen, sempre più padroni della stagione 2022. Helmut Marko, dal canto suo, sembra avere la spiegazione: "Perché stanno sbagliando praticamente tutto. A Budapest, per esempio, prima non hanno messo le gomme nella giusta finestra di temperatura e poi - aggiunge l'austriaco al quotidiano Osterreich - hanno anche scelto la strategia sbagliata ai box".

Il pensiero di Jos Verstappen

A Helmut Marko si aggiunge anche Jos Verstappen, padre di Max Verstappen, leader della classifica piloti e campione del mondo in carica. L'olandese ex Formula 1, dalle colonne del De Telegraaf, spiega: "Alla Ferrari sbagliano sempre la strategia. A volte può succedere, ma se sono così indietro in classifica è a causa di tutti gli errori che hanno commesso". Dopo questa pausa estiva toccherà alla Ferrari rispondere in pista a queste critiche, dimostrando che il mondiale non è ancora chiuso.