Ferrari, Mekies: "I piloti hanno reagito bene ai momenti difficili"

ROMA - La Ferrari si prepara per la seconda metà di questa Formula 1 cercando di imparare dagli errori commessi nella prima. Trionfi entusiasmanti si sono infatti alternati a problemi di vario genere, che però, secondo Laurent Mekies - racing director del Cavallino -, non hanno influenzato più di tanto Charles Leclerc e Carlos Sainz . Queste le parole del francese riportate da "RacingNews365": " Con entrambi ci sono stati alti e bassi molto intensi . E in entrambi i casi, quando tornano al garage, sono in grado di resettarsi e analizzare i dati dopo più o meno dopo 15 minuti. Questo li spinge a dare ancora di più ".

Su Leclerc

Tra i due piloti Ferrari, quello che più ha impressionato in questa prima parte di 2022 è senz'altro Charles Leclerc. Sorpassi al limite dell'impossibile e vittorie schiaccianti, però, hanno dovuto fare i conti con due errori (Imola e Paul Ricard), che gli stanno costando caro. Mekies, tuttavia, non vuole che il monegasco cambi approccio: "Deve restare così com'è. Ha mostrato una velocità eccezionale e non ha bisogno di spiegazioni su come guidare al limite. Ha mostrato capacità straordinarie in pista".