Ferrari, Coulthard: "Leclerc si migliora costantemente, è brillante"

ROMA - "Non sono sorpreso di quanto spietatamente Leclerc si sia messo alla gogna. È sempre stato così. Ricordo ancora quando ha è andato a muro a Baku nel 2019 e ha detto alla radio: 'Sono stupido, così stupido!'. Ma Charles non è stupido". Sono le parole a "Channel4" di David Coulthard, ex pilota di Formula 1 e vicecampione del mondo nel 2001, dove fa riferimento al team radio di Charles Leclerc al Gran Premio di Francia. Un urlo di rabbia dopo il grave errore al tornante del Paul Ricard, che è costato 25 punti all'alfiere della Ferrari. "È un pilota brillante e super veloce. Matura sotto i nostri occhi in ambiente ad alta pressione come la Ferrari", ha aggiunto il 51enne di Twynholm.