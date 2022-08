F1, Sainz: "In Ferrari sono contenti dei miei risultati"

ROMA - "È stata una stagione sulle montagne russe, soprattutto all’inizio. È stata dura con questa macchina. Due ritiri consecutivi all’inizio mi hanno fatto uscire dalla lotta per il campionato molto presto. Poi ho avuto un picco in Canada e a Silverstone dove ho vinto poi un basso e un alto, ma preferisco di gran lunga le montagne russe competitive come adesso piuttosto che all’inizio". Carlos Sainz ha parlato così dopo la prima parte del Mondiale 2022 di Formula 1, che lo ha visto totalizzare 156 punti per una quinta posizione momentanea. In un'intervista al sito ufficiale del Circus, lo spagnolo si è detto abbastanza soddisfatto, nonostante una stagione di alti e bassi, come da lui stesso evidenziato. "Il supporto è stato importante, soprattutto dopo l’Austria, che è stata difficile da digerire perché so di non aver avuto un inizio di stagione facile, ma la mia stagione stava iniziando con un ottimo risultato in Canada e una vittoria - ha detto il pilota della Ferrari, ripercorrendo alcuni momenti della stagione fin qui -. Stavo per finire di nuovo tra i primi due per la terza gara consecutiva e poi un ritiro ha mandato nel cestino le mie speranze per il campionato e molti punti".