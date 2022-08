Ferrari, Binotto: "Ci siamo spinti troppo al limite"

ROMA - La Ferrari è pronta a mettere tutte le carte in tavola per riaprire il Mondiale di Formula 1 . " Stiamo lavorando per usare un nuovo aggiornamento alla parte ibrida nella seconda metà della stagione. Lo chiamano jolly, ma preferisco parlare di opportunità". Sono queste, infatti, le parole di Mattia Binotto , capo del muretto italiano, che in un'intervista ai tedeschi di "Auto, Motor und Sport" annuncia uno strumento in più nelle mani di Ferrari per cercare di mettere più pressione alla Red Bull già dal Gran Premio del Belgio . Nuove componenti che potrebbero bastare a rilanciare la F1-75 , ma Binotto aggiunge: "Non si può dire che una vettura sia più veloce dell'altra. Siamo entro il decimo . Noi abbiamo lavorato sull'ala posteriore per avvicinarci a quella della Red Bull, più efficiente con il DRS aperto. Le gare vengono quindi decise da altri aspetti, come l'assetto, le condizioni esterne e lo stato di forma dei piloti".

Su Leclerc e Sainz

Binotto ha poi parlato della prima parte di stagione: "Su 13 gare, ne abbiamo vinte solo quattro. Red Bull è stata effettivamente più efficiente di noi. Ma avremmo potuto vincere otto volte senza problemi. Quindi l’equilibrio sarebbe stato opposto. La verità è probabilmente nel mezzo". Il team principal ha poi proseguito parlando degli sviluppi: "La corsa per ritornare competitivi parte nel 2017. Abbiamo cambiato organizzazione, mentalità, strumenti, processi e competenze. Il Covid ha impedito poi lo sviluppo della vettura 2020 e nel 2021 le nostre mani erano legate, ma quelle due stagioni ci hanno insegnato a guardare ai nostri punti deboli. In 27 anni in Ferrari non ho mai visto un balzo in avanti del genere. I problemi di affidabilità sono legati al fatto che ci siamo spinti fino al limite". Poi, però, la F1-75 doveva essere portata in pista e Charles Leclerc e Carlos Sainz si stanno dimostrando all'altezza. "Charles ha avuto feeling fin dall'inizio. Ma penso anche che sia migliorato. Oggi guida in modo più efficiente rispetto alla prima gara in Bahrain. Carlos invece ha avuto più problemi. Ha bisogno di più tempo per adattarsi, è la sua natura. Ha la capacità di analizzare, capire e lavorare passo dopo passo. È già notevolmente migliorato. Questo è importante per noi perché gareggiamo anche per il campionato costruttori", ha concluso poi Binotto.