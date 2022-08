Ferrari, Leclerc: "Mondiale difficile, ma ci credo ancora"

ROMA - “ Avevo bisogno di ricaricare le batterie . Ci sono state molte emozioni che ho accumulato, molti alti e bassi. Ero stanco e per fortuna mi sono rilassato con famiglia e amici". Sono queste le parole che aprono il Gran Premio del Belgio di Charles Leclerc , pilota di Formula 1 per la Ferrari . La Rossa ha bisogno delle sue prestazioni per mettere pressione alla Red Bull e restare aggrappati al sogno Mondiale. Il primo ad avere fiducia è proprio il monegasco, che in conferenza stampa dice: " È difficile, ma io ci credo al campionato . Farò del mio meglio".

Le parole di Leclerc

Nel 2019 Leclerc ha raccolto proprio in Belgio la prima delle sue finora 5 vittorie in carriera. Il pilota classe 1997 ricorda così quella domenica: "Questa pista è speciale per me, qui ho ottenuto la prima vittoria, anche se le circostanze erano piuttosto strane per quanto successo ad Antoine (Hubert, morto a Spa-Francorchamps in una gara di Formula 2, ndr). Spero di replicare quest’anno”. Infine, illustra il modo in cui si approccerà alle restanti nove tappe di questa stagione: "Affronteremo le gare una per volta, cercando di sfruttare ogni opportunità".