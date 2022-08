F1, la Ferrari ha deciso: cambio motore per Leclerc, partirà dal fondo in Belgio

La strategia della Ferrari

L'obiettivo della scuderia di Maranello era quella di andare a scontare la seconda penalità stagionale di Leclerc in una pista favorevole ai sorpassi. E l'asfalto di Spa-Francorchamps sembra adatto allo scopo per presentarsi poi a Monza con una power unit già rodata. Inoltre, la nuova direttiva per il porpoising (in vigore proprio da questo weekend) potrebbe andare a sparigliare ulteriormente le carte in tavola, facilitando i sorpassi. Per non parlare poi dell'incognita meteo che potrebbe rendere la gara ancor più imprevedibile.