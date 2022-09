Ferrari, Sainz: "Livello Red Bull alto, ma non siamo lontani"

ROMA - "Per questo weekend mi aspetto di poter ritornare al livello prima della pausa estiva. A Spa abbiamo avuto la prova di come un fine settimana negativo possa cambiare prospettiva in F1. Sto imparando tanto gara dopo gara, la macchina è competitiva". È con queste parole che Carlos Sainz apre il suo Gran Premio d'Olanda, quattordicesimo appuntamento stagionale per la Formula 1. La Ferrari è reduce da un fine settimana amaro in Belgio, dove ha mostrato un passo gara di gran lunga inferiore rispetto alla Red Bull. "Lottare per le prime posizioni era l’obiettivo. Ci sono ancora aree in cui migliorare, ma l’atmosfera nel box è positiva. La Red Bull ha alzato l'asticella gara dopo gara, ma non siamo così lontani", dice però Sainz con un pizzico di ottimismo.