Ferrari, Rosberg punge il Cavallino: "Lavorano meglio i team in F2 e F3 "

ROMA - Ancora una volta il box Ferrari si ritrova sul banco degli imputati. Al Gran Premio di Olanda il pit-stop di Carlos Sainz non era pronto: mancava una gomma all'appello. E così lo spagnolo ha dovuto effettuare una sosta di circa 12 secondi. Una mancanza di attenzione che ha notato anche Nico Rosberg , ex pilota Mercedes e iridato nel 2016, che ai microfoni di "Sky Sports" accusa il team principal della Rossa: “Mattia Binotto continua a dire 'No, no non abbiamo bisogno di fare cambiamenti, tutto sta andando bene’. Ma io voglio dire: quando arriverà il momento? Non è possibile. Anche le squadre di F2 o di F3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit stop ".

I problemi a Zandvoort

Dopo il pit-stop e dopo il team radio eloquente di Sainz ("Oh mio Dio"), i problemi per lo spagnolo non sono terminati. Sainz ha infatti tagliato il traguardo da quinto, davanti a Sergio Perez della Red Bull. La penalità di cinque secondi per un'uscita troppo irruente in pit-lane, lo ha però fatto scivolare in ottava posizione. Un altro weekend da dimenticare, insomma, per la Ferrari, con il lunghissimo pit-stop iniziale a sancire l'ennesima giornata no, mentre si avvicina il Gran Premio d'Italia a Monza. "Sei ai box e non ci sono le gomme. In una gara normale. Ad un certo punto devono davvero iniziare a fare dei cambiamenti”, ha poi concluso Rosberg.