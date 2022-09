Ferrari, Rueda: "Ai nostri abbiamo dato 17 secondi per uscire con Sainz"

ROMA - Il Gran Premio di Olanda è stato segnato da un'altra prova opaca del box Ferrari . In Formula 1 l'efficienza e la sinergia tra muretto, tecnici e piloti sono tutto, ma la gomma mancante di Carlos Sainz ha compromesso la gara dello spagnolo. Per comprendere meglio cosa sia successo al momento del pit-stop, la Rossa si affida alle parole di Inaki Rueda , capo della strategia Ferrari, che afferma: "La chiamata del pit stop di solito ha due fattori : uno è la chiamata al pilota e l'altro è la nostra chiamata ai tecnici. La chiamata al pilota è arrivata al momento giusto. La chiamata al pit crew di solito arriva dai 23 ai 24 secondi prima del pit stop, ma in questo caso, poiché stavamo reagendo a Perez , è arrivata dopo. Abbiamo dato al nostro personale ai box solo 17 secondi per r eagire ".

La spiegazione di Rueda

Quindi, già la chiamata per il cambio gomme era al limite. Poi c'è stato un altro fattore a complicare le cose: "Sainz - spiega lo spagnolo - è arrivato un po' prima del solito. Il gommista anteriore sinistro è riuscito a raggiungere la vettura, ma il gommista posteriore sinistro non è riuscito a farlo. Come se non bastasse, a Zandvoort abbiamo una lit-lane molto stretta e questo significava che il gommista posteriore sinistro doveva fare il giro per posizionarsi al suo posto". Ora, però, in programma c'è il Gran Premio d'Italia a Monza, davanti alla marea rossa. E un errore del genere sarebbe da evitare di fronte ai propri tifosi, che nell'anno del centenario della pista hanno fatto registrare l'ennesimo tutto esaurito.