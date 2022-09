Ferrari, la F1-75 si tinge di giallo per suoi 75 anni a Monza

ROMA - La Ferrari F1-75 per il Gran Premio d'Italia cambia veste. Per onorare i suoi 75 anni, festeggiati nell'appuntamento di casa, la scuderia di Maranello ha infatti reso noto che numerosi dettagli sulla livrea della vettura italiana saranno colorati di giallo per onorare le origini modenesi del team. Il giallo Modena sarà quindi presente sull'alettone anteriore, intorno all'halo, sul cofano motore e sull'ala posteriore, quest'ultima caratterizzata anche dal logo con la famosa “F lunga” in giallo su sfondo nero.