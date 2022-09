F1, Leclerc: "Peccato per il secondo posto, abbiamo dato tutto"

MONZA - Charles Leclerc ha concluso al secondo posto il Gran Premio d'Italia , sedicesimo appuntamento del mondiale di F1, ma mastica amaro. Il pilota della Ferrari non ha infatti avuto neppure la possibilità di insidiare Max Verstappen in quanto la gara si è concluso sotto il regime di Safety Car. Ovviamente non è detto che il monegasco avrebbe vinto, visto che l'olandese andava molto forte e fino a quel momento aveva meritato la prima posizione. Fatto sta che resta l'amarezza, specialmente davanti al pubblico di casa.

Le parole di Charles

"È' frustrante, speravamo di potercela giocare fino alla fine. Peccato, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questi fantastici tifosi. Ho dato tutto, ma oggi non era possibile. Non sono troppo contento della gara, ma siamo secondi e va bene così. Il passo forte, ma non è stato sufficiente, dobbiamo esaminare tutto" ha dichiarato Leclerc nell'intervista post-gara. Il ferrarista, infine, si è rivolto in italiano direttamente ai tifosi sugli spalti: "Grazie a tutti per sostegno, è sempre incredibile Monza. Peccato per il secondo posto, ma abbiamo dato tutto".