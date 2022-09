Ferrari, Leclerc: "Peccato non aver ripreso a Monza. In macchina ho sempre il sorriso"

ROMA -"Ogni volta che sono in macchina ho un sorriso enorme. Abbiamo tanta responsabilità, però sono consapevole di quanto sono fortunato a essere in questa situazione. E' quello che ho sempre sognato di fare, quindi sono molto felice anche se so che non sono lì per divertirmi". Charles Leclerc è stato ospite del podcast "Muschio Selvaggio" di Fedez e Luis a pochi giorni dal secondo posto nel Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ferrari ha parlato a tutto tondo del mondo della Formula 1, tornando anche sulla gara di Monza terminata dietro alla Safety Car: "Senza Safety Car almeno ci sarebbe stata una gara. E' un peccato non averla ripresa negli ultimi giri".