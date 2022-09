Ferrari, Sainz: "Pista complicata, daremo filo da torcere alla Red Bull"

ROMA - Carlos Sainz parla nella conferenza stampa piloti che inaugura il Gran Premio di Singapore , diciassettesima tappa della Formula 1 . Il pilota della Ferrari vuole raccogliere un buon weekend a Marina Bay, ma afferma: “Non so quale sia il segreto per ottenere un buon risultato qui, ma è un buon posto dove gareggiare . Il meteo non è quello del 2017, ma può sempre svolgere un ruolo fondamentale". Quello di Singapore è uno degli appuntamenti più provanti per i piloti. Spiega infatti Sainz: "A livello mentale e fisico è una delle gare più lunghe della stagione , con queste macchine potrà essere una sfida ancora più complicata. Pensiamo di poter dare filo da torcere alla Red Bull , specialmente in qualifica".

Le impressioni di Sainz

La giornata di sabato sarà quindi fondamentale e Sainz è consapevole di questo aspetto: "Se sei davanti in gara hai opportunità maggiori di vincere rispetto a Monza o a Spa. Cercheremo di fare bene in qualifica per poi concretizzare in gara. Siamo più preoccupati del nostro digiuno di vittorie anziché della rimonta Mercedes". "Riusciamo sempre a qualificarci nelle prime 3-4 posizioni, quindi dobbiamo sistemare il passo gara. Dobbiamo cercare di non avere un passo migliore delle Mercedes e di battere la Red Bull quando possiamo”, ha poi concluso Sainz, che quest'anno ha raccolto la sua prima vittoria in Formula 1.