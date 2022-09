Ferrari, Leclerc: "Focus su domenica, dobbiamo migliorare tutto il pacchetto"

ROMA - Charles Leclerc ritorna al Gran Premio di Singapore dopo la doppietta del 2019 firmata in coppia con Sebastian Vettel. Ora però è tutto diverso e adesso è il monegasco il pilota di punta della Rossa. Tuttavia, il 2022 è stato una parabola discendente per la Ferrari, ormai a digiuno di vittorie in Formula 1 da inizio luglio. “Non so se questa sarà la pista giusta per vincere, vedremo, ma è vero che non vinciamo da un po’ perché Red Bull ha fatto un bel passo in avanti dopo l’estate", ha però detto Leclerc ai microfoni di "Sky Sport".