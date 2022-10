F1, vola la Ferrari a Singapore: pole di Leclerc, quarto Sainz

SINGAPORE - Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco della Ferrari partirà davanti a tutti nella gara domenicale a Marina Bay. In prima fila con lui c'è Sergio Perez, mentre il terzo tempo se lo prende la Mercedes di Lewis Hamilton. In seconda fila, assieme al britannico, ci sarà l'altra Rossa di Carlos Sainz. Terza fila composta dalla Alpine di un ottimo Fernando Alonso e dalla McLaren di Lando Norris, mentre è indietro Max Verstappen, costretto a rientrare ai box nel mezzo dell'ultimo tentativo. L'olandese partirà quindi dall'ottava casella in griglia, dietro anche all'AlphaTauri di Pierre Gasly.