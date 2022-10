F1, Ferrari sul podio a Singapore: Leclerc e Sainz preceduti da Perez

SINGAPORE – Sergio Perez vince il Gran Premio di Singapore , diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha la meglio su Leclerc al termine di un clamoroso ed estenuante duello e si aggiudica una gara piena di colpi di scena. Mastica amaro la Ferrari , che porta entrambe le vetture sul podio (Leclerc secondo e Sainz terzo), ma non può essere del tutto soddisfatta. Come se non bastasse, recrimina per una mancata penalità a Perez, che verrà investigato solo dopo la gara. Molto bene le due McLaren, rispettivamente quarta e quinta; più in difficoltà le Mercedes, con Hamilton settimo e Russell fuori dai punti.

Il racconto della gara

Brutta partenza di Leclerc, che si fa beffare da Perez, con cui condivideva la prima fila, e si trova subito costretto ad inseguire. In difficoltà anche Verstappen, che scivola addirittura in dodicesima posizione, mentre è bravo Sainz a superare Hamilton. Da qui inizia una sorta di gara a eliminazione, che vede ben sei ritiri (Zhou, Latifi, Alonso, Albon, Ocon e Tsunoda) e tanti colpi di scena. Come se non bastasse, la pista si asciuga molto lentamente e per il primo pit stop bisogna attendere addirittura il 35° giro. La situazione resta pressoché invariata, con il duello Perez-Leclerc che s’infiamma e Sainz che fa da spettatore al terzo posto. Meno bene Hamilton, che mette la sua Mercedes nel muro danneggiando l’ala, e Verstappen, che va lungo nel tentativo di sorpassare Norris. A circa 30 minuti dal termine della gara (vista l’impossibilità di completare tutti e 61 i giri), il monegasco della Ferrari inizia a spingere in maniera sempre più insistente, ma Perez si difende. A calmare le acque è la (non) decisione della FIA, che investigherà il messicano a fine gara per una presunta irregolarità commessa durante il regime di Safety Car.