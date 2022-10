F1, Sainz: "Buon risultato per il team, non ho commesso errori"

SINGAPORE - "Oggi è stata dura, non sono mai riuscito a trovare ritmo e faticavo con le gomme posteriori. E' un bene che io non abbiamo commessi errori e nel complesso il risultato è positivo per il team. Peccato per la mancata vittoria, ma abbiamo dovuto accontentarci". Queste le parole di Carlos Sainz, che ha commentato a caldo la sua terza posizione nel Gp di Singapore , vinto da Perez su Leclerc .

Il commento di Max e Lewis

"Ho provato a recuperare posizioni, ma non era facile. Dopo aver spiattellato le gomme nel tentativo di superare Norris l'obiettivo è diventato ottenere punti. Il caso budget cap non mi ha condizionato" ha dichiarato Max Verstappen, settimo classificato sul circuito di Marina Bay, ai microfoni di Sky Sport. Particolarmente amareggiato anche Lewis Hamilton: "Non sono soddisfatto, ma neanche troppo arrabbiato con me stesso. Ci ho provato ed ho fallito, non potevo fare di più. Oggi la macchina era davvero difficile da guidare".