Attacco hacker alla Ferrari, pubblicati 7 GB di dati

ROMA - La Ferrari ha subito un attacco hacker di tipo ransomware , ovvero una modalità di infettare un dispositivo che consiste nell'iniettare un malware in grado di limitare l'accesso allo stesso. Come riportato dal sito "Red Hot Cyber", la casa di Maranello si sarebbe vista sottrarre oltre 7 gigabyte di dati , comprendenti documenti interni, manuali di riparazione e altre informazioni dell'azienda modenese. L'autore dell'attacco sarebbe il gruppo hacker "Cybergang RansomEXX" .

I precedenti

La Ferrari non era stata mai attaccata in maniera diretta, ma in passato il gruppo "Cybergang Everest" aveva colpito la Speroni Spa, trafugando progetti ancora segreti di Lamborghini, Maserati e, appunto, anche dell'azienda di Maranello.