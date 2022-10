Ferrari, Sainz: "Serve vincere una gara prima di fine stagione"

SUZUKA - "Credo che vincere una gara prima della fine della stagione sarebbe una buona carica per tutti, e penso che possa aiutare anche le motivazioni di tutti in vista della prossima stagione. È passato un po' di tempo dalla nostra ultima vittoria, e tornare sul gradino più alto del podio confermerebbe di aver portato a termine un weekend perfetto. Abbiamo bisogno anche di questo". Carlos Sainz ha parlato così alla vigilia del Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari ha evidenziato la mancanza di un risultato importante, che aiuterebbe il team a ritrovare fiducia anche in vista del 2023.