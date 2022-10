Binotto durissimo con la Fia: "Penalità ridicola e inaccettabile"

SUZUKA - Mattia Binotto ci va giù pesante sulla scelta della Fia di penalizzare Charles Leclerc in occasione dell'ultimo giro in Giappone. Una decisione che ha permesso a Verstappen di laurearsi campione del mondo in anticipo: "Ho poca voglia di commentare. Credo che la scelta della Fia sia ridicola e inaccettabile. Nella scorsa gara hanno impiegato un tempo infinito per decidere mentre oggi pochi secondi. Peraltro non c’era nessun vantaggio guadagnato da Charles. Anche la partenza con la gru in pista e scarsa visibilità… la situazione non è semplice e va migliorata“.