Leclerc: "Il titolo di Verstappen era solo questione di tempo, complimenti a lui"

SUZUKA - Charles Leclerc è stato retrocesso in terza posizione in Giappone dopo la penalità inflitta per l'infrazione dell'ultimo giro. Sergio Perez è quindi stato promosso in seconda piazza, dietro al campione del mondo Verstappen: “Oggi è stata davvero una fatica e una sofferenza con le gomme negli ultimi giri. Era già successo negli ultimi giri: partiamo bene ma poi dopo poche tornate distruggiamo gli pneumatici. Faccio grandi congratulazioni a Max per il suo secondo titolo. Noi continueremo a spingere fino alla fine", dichiara Charles.