Ferrari, Sainz: "Incidente? Ero nelle mani di Dio"

ROMA - "Sono cose che succedono in queste condizioni. Non vedevo nulla in partenza , sono uscito dalla scia di Checo Perez e sono andato in acquaplanning e poi in testacoda. Il problema è stato dopo, ero a metà pista e arrivavano tutti. Lì sei nelle mani di Dio perchè loro non ti vedono ". Carlos Sainz ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo lo sfortunato Gran Premio del Giappone , diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Lo spagnolo della Ferrari è stato costretto al ritiro poco dopo la parenza a causa di uno sfortunato episodio dovuto alle condizioni di bagnato.

Le parole di Sainz

"C'erano vari problemi, la visibilità era zero con ogni gomme - ha aggiunto Sainz -. Con queste macchine non si vede e va a fortuna, guidi senza riferimenti. La intermedia è più veloce, tutti vogliono rischiare, ma c'è tanto acquaplanning. Il problema è la visibilità, perchè se non ti vedono possono centrarti. Sono preoccupato perchè in queste condizioni i piloti non vedono nulla. Non era necessario mettere i trattori, noi non vediamo nemmeno dietro la safety. Sarebbe un incidente sfortunato e stupido, perchè rischiare. Siamo stupiti che continui a succedere".