F1 GP Stati Uniti: Leclerc e Sainz a caccia del primo successo negli States

ROMA - La Ferrari, negli Stati Uniti, va a cacccia della vittoria per rimandare il più possibile il titolo costruttori della Red Bull. Dopo il titolo piloti finito nella mani di Max Verstappen , la Rossa è chiamata reazione d'orgoglio negli Stati Uniti, ma per farlo dovrà sfatare un tabù; sia Charles Leclerc sia Carlos Sainz , infatti, non hanno mai vinto sul tracciato di Austin, dove si correrà la prossima gara del mondiale di Formula 1. Oltre a questo, però, c'è di più: nessuno dei due piloti Ferrari, infatti, ha mai fatto segnare la pole position rendendo così la trasferta americana un vero e proprio spauracchio per la Rossa di Maranello che domenica cercherà il nono successo negli Stati Uniti cercando così di accorciare il gap dalal Lotus, la casa più vincente di sempre nei Gran Premi a stelle e strisce.

Hamilton re negli USA

A guidare la speciale classifica dei più vincenti nel GP degli Stati Uniti è Lewis Hamilton a quota sei successi, uno in più rispetto a due mostri sacri come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Un primato che non potrà essere battuto: tra i piloti in attività, infatti, l'unico a poter aumentare il proprio score, fermo a un successo, è il campione del mondo Max Verstappen con l'olandese che proverà quindi a centrare la vittoria anche per aiutare la Red Bull a portare a casa il titolo costruttori.