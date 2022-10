Ferrari: Sainz riceve il premio "Siete Estrellas del Deporte"

ROMA - Giornata speciale per Carlos Sainz, che in Spagna ha ricevuto il premio "Siete Estrellas del Deporte" come migliore sportivo maschile, assegnatogli alla comunità autonoma di Madrid. Il pilota della Ferrari è nato e cresciuto nella capitale spagnola, tanto da essere anche un grande tifoso del Real Madrid. "È un onore aver ricevuto oggi il Premio Siete Estrellas del Deporte come miglior atleta uomo - ha scritto Sainz sui social -. Congratulazioni a tutti i vincitori e grazie alla Comunità Autonoma di Madrid per questo riconoscimento speciale".