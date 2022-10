F1, Sainz su Leclerc: "Quest'anno lui il migliore"

AUSTIN - La gioia della prima vittoria in F1 dopo 149 gran premi, arrivata a Silverstone , ma anche dei passi indietro rispetto la scorsa stagione quando era stato il migliore in casa Ferrari . Carlos Sainz riconosce una stagione al di sotto delle aspettative e sopratttutto la miglior annata del compagno di squadra Charles Leclerc . "Nelle prime sei o sette gare, quando la macchina era più competitiva, lui faceva le pole position e vinceva le gare . Ultimamente sto andando molto meglio, la macchina e andando più veloce – ha affermato Sainz – ma l’auto ora è al livello a cui era all’inizio dell’anno. O meglio, la Red Bull ha fatto passi in avanti e non è più così facile ottenere una pole position o una vittoria come poteva essere all'inizio”.

"Ho faticato tutto l'anno"

Un dualismo, come giusto che sia quando si gareggia a questi livelli, ma sempre corretto tra i due compagni di squadra. "Quest’anno lui ha fatto un lavoro migliore rispetto al mio, sia per quanto riguarda la guida che l’esecuzione della gara. Si è sentito subito a suo agio con la macchina, molto di più rispetto a me. Io invece ho faticato tutto l’anno per cercare di raggiungere un livello simile a quello dell’anno scorso. E non credo di esserci riuscito. Non vedo l’ora che arrivi la macchina del prossimo anno per vedere se riuscirò ad avere subito un ritmo più elevato“, ha concluso lo spagnolo.