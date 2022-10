Ferrari, Sainz esulta: "Aspettavo da tanto la pole"

AUSTIN - "Sono riuscito a mettere insieme un bel giro senza errori. Aspettavo da tanto tempo la pole position . Non voglio mentire, penso che domani la Red Bull sia la favorita. Hanno un passo gara migliore e in gara normalmentre ci battono perché soprattutto Max fa un ottimo lavoro. Però cercheremo di fare di tutto per stare davanti e vincere la gara". Carlos Sainz ha parlato così dopo la pole position conquistata nel Gran Premio degli Stati Uniti , diciannovesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota spagnolo partirà dalla prima fila assieme alla Red Bull di Max Verstappen .

Le parole di Leclerc

Secondo tempo ma dodicesima posizione in griglia per Charles Leclerc, che sconterà la penalità per la sostituzione di ICE e turbo: "Soprattutto con il vento la macchina cambia molto il giro. Io ho fatto il mio meglio - ha detto il monegasco -. L'ultimo giro non è stato il mio migliore. Carlos è stato il migliore e merita la pole. Io partirò da dietro, ma cercherò di rimontare e stare davanti il prima possibile".