Ferrari, Leclerc indietro in qualifica: "C'è qualcosa di strano nel motore"

CITTA' DEL MESSICO - Charles Leclerc ha parlato ìdopo il settimo tempo in qualifica al Gran Premio del Messico , valevole per la ventesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota della Ferrari ha evidenziato alcuni problemi riscontrati nei primi due giorni del weekend. "Oggi non ero soddisfatto del bilanciamento, c’è qualcosa di strano nel motore e dobbiamo guardare bene perché sto perdendo un sacco nei rettilinei - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. In generale la guidabilità non rispondeva esattamente a quello che mettevo sui pedali. Speriamo di capire quale sia il problema per domani. Già prima della qualifica ci aspettavamo una lotta per la pole difficile anche rispetto alla Mercedes. Per quanto riguarda la vittoria domani, è un obiettivo difficile, certo, ma prima di tutto vorrei capire quello che è successo e provare a cambiarlo per domani ".

Le parole di Sainz

Anche Carlos Sainz ha parlato a Sky Sport dopo il quinto tempo in qualifica: "Non posso dire di essere soddisfatto del mio giro, non era pulito, oggi la macchina era realmente difficile da guidare. Soprattutto i cordoli mi hanno creato molti problemi, e il cambio di assetto non mi ha aiutato. In generale, questo weekend non sta andando molto bene. Non siamo sorpresi della nostra prestazione, ma non capiamo perché in questo weekend con la macchina senza benzina abbiamo perso tanta performance. Con la macchina così difficile da guidare non è semplice. Sappiamo anche perché non stiamo andando forte questo weekend, abbiamo dovuto compromettere abbastanza la macchina qui e sapevamo che non saremmo stati veloci come al solito".