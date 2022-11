F1, Ferrari: Sainz verso il cambio motore in Brasile

ROMA - Possibile penalità per Carlos Sainz nel Gran Premio del Brasile , valevole per la ventunesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota spagnolo della Ferrari , quinto nella gara in Messico, cambierà molto probabilmente il motore durante il weekend di Interlagos, venendo così retrocesso in griglia di partenza. Ad annunciarlo è stato il team principal Mattia Binotto : "Sono sicuro che il Brasile e il resto della stagione andranno meglio - le sue parole -. Abbiamo già fatto una brutta gara a Spa e abbiamo reagito. Approfitteremo di queste due settimane per prepararci a queste ultime due gare. E probabilmente cambieremo il motore a Carlos ".

Le parole di Binotto

Dopo il Gran Premio del Messico, Binotto ha analizzato alcuni problemi apparsi nel weekend, che potrebbero spiegare il motivo dell'imminente cambio in Brasile: "E’ vero che abbiamo avuto problemi con il motore, ma anche con tutta la vettura. Ci mancava la trazione, il bilanciamento non era buono, era difficile far entrare la macchina in curva. Non c’è stato un singolo errore, ma più piccoli errori. È chiaro che non ci siamo preparati bene per la gara".