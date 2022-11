Ferrari, Sainz: "Nel 2023 voglio complicare le cose a Verstappen"

ROMA - Nonostante ci siano ancora due weekend da disputare, Carlos Sainz prova a voltare pagina e guarda alla prossima stagione di Formula 1. Il pilota della Ferrari, conserva però quanto di buono fatto in questi mesi, puntando al 2023 con ottimismo. "Vorrei essermi sentito un po' più a mio agio all'inizio della stagione, per rendere le cose un po' più complicate a Verstappen e combattere un po' di più insieme a Charles - le sue parole riportate da "caranddriver.com" -. Il mio obiettivo per il prossimo anno è cominciare al livello in cui sono adesso, che è abbastanza buono, e complicare le cose a Max".