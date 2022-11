Ferrari, Mekies lancia Shwartzman: "Sarà in pista ad Abu Dhabi"

ROMA - Ancora una chance per Robert Shwartzman in Ferrari per questa stagione di Formula 1. A confermarlo è stato Laurent Mekies, direttore sportivo del Cavallino, che ha annunciato la possibilità per il pilota israeliano di correre una sessione di prove libere sulla F1-75 al Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2022. "Shwartzman sarà di nuovo con noi ad Abu Dhabi" - le sue parole riportate da "Motorsport-total"-. Il dirigente della Rossa ha anche spiegato come la sessione disputata nel Gp degli Stati Uniti gli abbia permesso di "costruire fiducia".