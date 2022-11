Ferrari, Mekies: "Gomme sbagliate per Leclerc? Era una lotteria"

SAN PAOLO - Laurent Mekies ha spiegato la scelta di montare le intermedie su asciutto alla vettura di Charles Leclerc durante la terza fase di qualifica al Gran Premio del Brasile , valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . La decisione ha condizionato il Q3 del monegasco, che dopo l'arrivo della pioggia non è più riuscito a migliorarsi e, nella Sprint di stasera, partirà dalla decima casella in griglia . " Sin dalla Q1 questa Qualifica è stata una lotteria , sapevamo che la pioggia era imminente e così abbiamo diviso le strategie - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Era questione di un minuto, un minuto che poteva premiare Sainz o Leclerc. Spiace per Charles ".

Le parole di Mekies

"È stato comunque un buon test per il futuro questo - ha aggiunto Mekies -, abbiamo preso in un’ora 6-8-10 decisioni importanti tra piloti e team perché anche nel Q1 non sapevamo se tornare in pista con le gomme intermedie, abbiamo aspettato perché abbiamo visto gli ottimi tempi di Gasly. C’è sempre da imparare e la scelta per il Q3 era veramente border line".