La Ferrari fa fuori Binotto: la clamorosa indiscrezione, ecco chi arriva

ROMA - La Ferrari è pronta a cambiare team principal in Formula 1 . John Elkann e i vertici del Cavallino sembrano aver deciso: al termine del 2022, Mattia Binotto non dovrebbe più ricoprire più il suo ruolo a Maranello . Da quelle parti avrebbero già trovato un sostituto: si tratta di Frederic Vasseur, attuale team principal di Alfa Romeo , il quale vanta un lungo curriculum nel campo automobilistico e delle corse, e che dopo cinque anni in Sauber sarebbe pronto al grande salto in rosso.

Niente titolo per Binotto

Sono stati anni complicati quelli di Binotto alla guida della Ferrari. Succeduto a Maurizio Arrivabene, Binotto non è mai riuscito a riportare il Cavallino veramente in lotta per il titolo, ma in questo 2022 è stato protagonista di un ritorno ai vertici e alle vittorie, nonostante una seconda parte di stagione non certo all'altezza della prima. Secondo le indiscrezioni, però, quanto fatto fin qui non sarebbe bastato a garantirgli di continuare la sua avventura.