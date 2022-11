Ferrari, Leclerc batte Perez: "Ma l'anno prossimo voglio il titolo"

ABU DHABI - Charles Leclerc ha parlato dopo il secondo posto nel Gran Premio di Abu Dhabi, valevole per l'ultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco ha ottenuto la seconda posizione in classifica piloti, contribuendo poi al piazzamento finale della Ferrari in quella dei costruttori. Lo sguardo, però, è già puntato sul futuro: "Spero che l’anno prossimo potremo salire l’ultimo gradino e lottare per il titolo, ma considerando l’anno scorso è un grande passo avanti. Siamo migliorati verso la fine della stagione a livello di strategia. Dobbiamo migliorare sul passo gara, perché la domenica fatichiamo di più. Ma stiamo spingendo e continueremo a farlo nella fase invernale per recuperare altro terreno".