F1, Leclerc: "Ferrari, serve cambiare qualcosa. Futuro? Si vedrà"

"Gli errori, quando si spinge al massimo possono succedere - ha aggiunto Leclerc -. Più che Imola, che è stata frustrante, più duro è stato quello al Gran Premio di Francia dove ho perso 25 punti, quando eravamo ancora in corsa per il titolo. Silverstone non è stato facile da vivere, ma il momento più doloroso l'ho vissuto a Montecarlo, abbiamo fatto le scelte sbagliate e perso". In Ferrari non è mai stata decretata una vera gerarchia tra Charles e Carlos Sainz , a differenza di altri team rivali: "E' qualcosa che personalmente non posso controllare - ha detto il monegasco -, quindi preferisco concentrarmi su quello che posso gestire e sulla mia guida. Sono cose che si affrontano internamente se ne sento il bisogno. Il mio lavoro è fare il meglio possibile e allora il team deve spingere nella mia direzione ". Ma in cosa serve un passo in avanti? "Ci sono tre cose - ha sentenziato Leclerc - da migliore veramente: affidabilità, gestione delle gomme e soprattutto comunicazione e strategia in gara che sono legate ".

Su Binotto

C'è spazio anche per qualche parola sui rumors che vedrebbero Mattia Binotto via dal ruolo di team principal: "Per ora sono solo voci. Ce ne sono sempre in Formula 1 e ancora di più in Ferrari. Ho imparato a non pensarci e a non commentare, soprattutto in questo momento. Da fuori la gente non si rende conto delle poche informazioni che abbiamo a disposizione nelle monoposto - ha poi affermato Leclerc -. Non si può vincere un campionato dall'auto con il 5% delle informazioni che invece detengono in totalità gli addetti alla strategia. Mi servirebbero invece le informazioni del muretto. Il miglior approccio è essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda per prendere le decisioni giuste insieme. Non vuol dire necessariamente cambiare le persone, ma è qualcosa che riguarda il modo di funzionamento della comunicazione tra gli ingegneri, che deve essere più chiaro".