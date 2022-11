Ferrari: il nuovo team principal non prima del 2023

ROMA - La Ferrari va caccia di un nuovo team principal. A fine anno, Mattia Binotto non ricoprirà più il ruolo nella scuderia di Maranello, che ora cercherà il suo successore in vista della prossima stagione di Formula 1. In ogni caso, il nome del sostituto di Binotto non dovrebbe arrivare prima del 2023, come specificato anche dalla Ferrari nel comunicato: "Inizia ora il processo per identificare il suo sostituto, che dovrebbe concludersi nel nuovo anno" - si legge infatti.