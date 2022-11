La Ferrari adesso cambia dna

Il comunicato diffuso ieri dalla Ferrari segna un momento storico perché, pur non annunciando alcunché di inatteso, chiude l’era dell’autonomia della Gestione Sportiva. L’indipendenza dalla proprietà era un tratto distintivo, fissato dall’accordo del 18 giugno 1969 tra Enzo Ferrari e Gianni Agnelli. Con quell’operazione il Drake manteneva ciò che la Ford gli aveva rifiutato in una precedente trattativa: il controllo esclusivo delle operazioni sportive. Ora è finita. Quel mondo naturalmente non esiste più – di Torino non si può più parlare: Stellantis è un player mondiale – ma l’autonomia del team era stata difesa anche in tempi recenti da Sergio Marchionne, pur capace di rappresentare al contempo il Cavallino e la sua controllante. L’uscita di Binotto determina un cambio di dna.

Ferrari, un team al lavoro senza allenatore

La vera colpa

Eccola lì la sua colpa: squisitamente politica. Binotto non paga tanto il secondo posto nel Mondiale (lo stesso presidente John Elkann aveva individuato l’obiettivo stagionale nel ritorno alla competitività: centrato), non tanto la gestione dei piloti o certe strategie infelici, quanto l’essersi incaponito nell’autonomia del fortino Ges (Gestione Sportiva), senza creare con Elkann un filo diretto in posizione subalterna. Ecco perché il presidente riservava sperticate lodi al Settore Competizioni GT, che questa libertà non aveva. Decisivo il comunicato delle dimissioni (evidente che Binotto sia stato dimesso, cioè privato della fiducia fino a essere costretto ad andarsene), nota in cui il presidente non compare. Le dichiarazioni dell’amministratore delegato Benedetto Vigna e dello stesso Binotto, che potete leggere a parte, sono di maniera.

F1, Binotto saluta la Ferrari: "Passo necessario, lascio una squadra forte"

Il grande boh

Inquietanti le ultime due righe, le uniche a essere declinate al futuro: «Inizia ora il processo per identificare il nuovo Team Principal, che dovrebbe concludersi nel nuovo anno». Il perché è presto detto: Elkann e Vigna sanno che non vogliono più Binotto, ma non hanno deciso chi mettere al suo posto. E gli serviranno almeno due persone: un team principal e un direttore tecnico! Premesso che rimarrà in carica fino al 31 dicembre per gli affari correnti, non c’è la fila d’attesa di chi voglia prendere nelle mani la patata bollente, anzi sono in molti ad aver già detto no grazie. Andrea Seidl di recente, Christian Horner già nella scorsa estate, sono solo due nomi fra tanti.

A bagnomaria

L’unico a fremere per entrare è Frédéric Vasseur della Sauber, che già a qualcuno ha parlato da ferrarista in pectore dopo aver avuto rassicurazioni da Carlos Tavares, a.d. del gruppo Stellantis. Ma Elkann ha (tardivamente) realizzato la scarsa adeguatezza della persona e così Vasseur è stato messo a bagnomaria. Fa ancora parte delle possibili scelte, ma come ultima ratio. Per il resto si cerca, ed è molto preoccupante che l’«inizia ora il processo» cada nel momento più delicato in cui si mettono a punto gli ultimi dettagli relativi alla Rossa 2023, già definita in tutto a livello progettuale e che dovrà, dovrebbe, essere in grado di avvicinare la Ferrari al Mondiale.

Tre errori

Il vertice aziendale ha dunque compiuto tre errori da matita blu: 1) l’intempestività, come dicevamo, con tanta confusione nelle settimane della calma e gesso; 2) il mandare via il depositario di tutte le conoscenze della Ferrari in Formula 1, dal progetto tecnico all’aspetto finanziario, dal rapporto con gli sponsor a quello con i team clienti, dal nome degli uomini migliori alle procedure di lavoro, fino – attenzione – ai segreti inconfessabili; è certamente lo stesso Binotto ad essersi posto in una posizione così centrale facendo fuori, negli anni, persone sgradite o che gli facevano ombra, ma che sappia tutto è un fatto incontrovertibile; 3) il non avere le idee chiare sulla persona cui affidarsi. I sei mesi o l'anno di gardening (inattività forzata) non cambiano nulla: non impediscono di sapere, né di pensare, né di riferire. A ciò si aggiunge il fatto che Binotto – quale che sia la sua destinazione – porterebbe con sé alcuni fedelissimi, e saranno persone di qualità. Grandina a chicchi grossi, e tocca trovare un ombrello.