F1, Domenicali sull'addio di Binotto: "Spero continui la crescita della Ferrari"

ROMA - Stefano Domenicali conosce cosa si prova a guidare e dire addio alla Ferrari . Anche l'attuale amministratore delegato di Liberty Media in passato ha rassegnato la dimissioni dalla scuderia di Maranello e ha così commentato il fresco addio di Mattia Binotto dalla Rossa . "Alla luce della posizione che occupo non posso dire nulla – ha dichiarato a Marca – se non augurare il meglio a Mattia Binotto per il suo futuro".

"Ferrari deve proseguire percorso"

Per Domenicali è fondamentale che la Ferrari scelga la persona giusta in vista dell'imminente stagione 2023 per non rallentare il percorso di crescita partito quest'anno. "Auguro alla Rossa di trovare una persona che possa proseguire il cammino iniziato quest’anno, che ha visto la Ferrari tornare al vertice e concludere il campionato in seconda posizione. Una Ferrari competitiva per il mondo della F1 è importante", ha concluso il manager imolese.