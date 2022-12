F1, Domenicali: "Binotto? Io in Ferrari nella sua stessa situazione"

ROMA - Stefano Domenicali ha parlato delle dimissioni di Mattia Binotto dal ruolo di team principal della Ferrari . Il Ceo della Formula 1 , che a Maranello in passato ha ricoperto la stessa mansione dell'ingegnere italiano, ha commentato la situazione della Rossa, ora a caccia del sostituto di Binotto in vista della stagione 2023. " Mi sono trovato nella stessa posizione molti anni fa, nelle medesime circostanze - ha detto ai microfoni di "Sky UK" -.Voglio augurargli di restare focalizzato e di credere in se stesso".

Le parole di Domenicali

"Non voglio entrare nelle dinamiche della squadra, ma di sicuro voglio augurarle il meglio per il futuro - ha aggiunto Domenicali -. Quando si è secondi con la Ferrari, è un risultato che non basta. Spero che possano trovare la soluzione giusta, perché hanno fatto un grande recupero rispetto a due anni fa. Abbiamo bisogno di una Ferrari competitiva e che abbia una buona squadra, forte e con piloti altrettanto forti per lottare contro gli altri. Sono sicuro che ci saranno più squadre pronte a lottare per la vittoria. L’obiettivo e la speranza è quello di arrivare all’ultima gara con una bella lotta sportiva in pista e ci sono tutte le premesse. Tutti attendono con ansia la prima gara in Bahrain".