F1, Marko verso il 2023: "Mercedes sarà più forte di Ferrari"

ROMA - Helmut Marko ha parlato in vista della stagione 2023 di Formula 1. Il consigliere della Red Bull, ai microfoni di "Sport Bild", si è espresso senza dubbi su chi tra Ferrari e Mercedes potrebbe fare più paura al team campione in carica della classifica piloti e costruttori nel prossimo Mondiale, in cui la scuderia di Milton Keynes subirà una riduzione di ore per quanto riguarda lo sviluppo aerodinamico: "La Ferrari è forte, ma la Mercedes sarà ancora più forte considerando il pacchetto complessivo, soprattutto con un pilota come Lewis Hamilton, perché è ancora un pilota top".